Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео спілкування з журналістами Зеленського та Макрона за підсумками зустрічей у межах "Коаліції охочих" 4 вересня.
Які країни першими зголосилися відправити сили в Україну?
Макрон уточнив, що спочатку лише Литва та Франція були готові відправити свої війська до України.
У лютому 2024 року у цьому залі ми завершили саміт… Нас було двоє, які казали, що, можливо, колись ми будемо готові відправити війська (до України – 24 Канал). Це була Литва і Франція – 2 країни лише,
– сказав він.
Французький президент також нагадав, що тоді "атмосфера була загалом досить негативна".
"У момент, коли я з вами говорю, вже є близько 20 країн, які підтвердили бажання відправити свої військові сили і … бути частиною цих сил гарантій безпеки", – додав Макрон.
Він зауважив, що це рішення кристалізувалося лише останніми місяцями.
Скільки країн погодилися надіслати сили Україні?
Макрон повідомив, що на столі є політична та військова пропозиція загалом від 35 лідерів про гарантії безпеки для України.
Уже 26 країн формально погодилися надіслати сили або надати засоби для підтримки безпеки України. Окрім того, уже найближчими днями вдасться визначити роль США у процесах щодо гарантій.
Таким чином світ хоче домогтися, аби Росія не змогла відновити бойові дії. Уже навіть є розуміння приблизної кількості військ, які можуть розмістити в Україні.