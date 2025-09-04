Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео общения с журналистами Зеленского и Макрона по итогам встреч в рамках "Коалиции желающих" 4 сентября.
Смотрите также Если Россия откажется от мира, мы вместе с США пойдем на дополнительные санкции, – Макрон
Какие страны первыми согласились отправить силы в Украину?
Макрон уточнил, что сначала только Литва и Франция были готовы отправить свои войска в Украину.
В феврале 2024 года в этом зале мы завершили саммит... Нас было двое, которые говорили, что, возможно, когда-то мы будем готовы отправить войска (в Украину – 24 Канал). Это была Литва и Франция – 2 страны только,
– сказал он.
Французский президент также напомнил, что тогда "атмосфера была в целом достаточно негативная".
"В момент, когда я с вами говорю, уже есть около 20 стран, которые подтвердили желание отправить свои военные силы и ... быть частью этих сил гарантий безопасности", – добавил Макрон.
Он отметил, что это решение кристаллизовалось лишь в последние месяцы.
Сколько стран согласились прислать силы Украине?
Макрон сообщил, что на столе есть политическое и военное предложение в целом от 35 лидеров о гарантиях безопасности для Украины.
Уже 26 стран формально согласились прислать силы или предоставить средства для поддержки безопасности Украины. Кроме того, уже в ближайшие дни удастся определить роль США в процессах по гарантиям.
Таким образом мир хочет добиться, чтобы Россия не смогла возобновить боевые действия. Уже даже есть понимание приблизительного количества войск, которые могут разместить в Украине.