По словам Макрона, США якобы тоже присоединятся к этому. "Если Россия будет продолжать отказываться от мирных переговоров, будут введены новые санкции в координации с США", – сказал французский президент. Также он добавил, что ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, и "на столе есть политическое предложение, военное предложение".