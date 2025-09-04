Об этом сообщил Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встреч.

О чем Зеленский разговаривал с Трампом?

Коалиция продолжает работать над введением максимальной защиты, и есть базовое понимание гарантий безопасности.

Президент Украины выразил благодарность Соединенным Штатам за всестороннюю поддержку и приложенные усилия в борьбе против агрессии

Разговор касался темы санкций, в частности вторичных,ведь экономическое давление является одним из основных факторов борьбы против России.

Ключ к миру – это лишение российской машины войны денег и ресурсов,

– отметил Зеленский.

Во время разговора главным образом обсудили и максимальную защиту украинского неба, чтобы обезопасить города Украины от российских ракет и дронов.

Также это финансирование, поставки оружия, пока определяются страны, которые способны любыми усилиями присоединиться к поддержке Украины.

Сильная украинская армия – есть и будет центральным элементом гарантий безопасности,

– сказал президент Украины.