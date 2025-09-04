Главной темой встречи должно стать обсуждение гарантий безопасности для Украины. Все, что известно о ходе саммита, главные заявления и решения – сообщает 24 Канал.

Что известно о "коалиции желающих" в Париже 4 сентября?

12:48, 4 сентября

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Париже вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым они провели встречу с рядом высокопоставленных чиновников. Среди них: спецпосланник президента США Стивен Уитткофф, советником премьера Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник канцлера Германии по национальной безопасности Гюнтер Зауттер и дипломатический советник председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо.

Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле. Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей,
– написал Ермак.

Также Руководитель ОП подтвердил, что Украина продолжает координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины.

12:43, 4 сентября

Главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, которую проводил Объединенный комитет начальников штабов в течение последних недель, они сделают выводы из отказа России принять мир после встречи в Вашингтоне 18 августа,
– говорится в сообщении Елисейского дворца.

12:31, 4 сентября

Кто принимает участие в саммите

Во встрече примут участие 39 лидеров.

Лидеры государств и правительств, которые присутствуют в Париже на саммите:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • премьер-министр Бельгии Барт де Вевер;
  • премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
  • президент Финляндии Александр Стубб;
  • премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;
  • премьер-министр Польши Дональд Туск;
  • президент Европейского совета Антониу Коста;
  • председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры, которые будут присутствовать в онлайн-формате:

  • премьер-министр Албании Эди Рама;
  • канцлер Германии Фридрих Мерц;
  • премьер-министр Австралии Энтони Албанезе;
  • премьер-министр Болгарии Росен Желязков;
  • премьер-министр Канады Марк Карни;
  • президент Кипра Никос Христодулидис;
  • премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович;
  • премьер-министр Эстонии Кристен Михал;
  • премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис;премьер;
  • министр Ирландии Мишель Мартин;
  • премьер-министр Италии Джорджия Мелони;
  • премьер-министр Японии Ишиба Шигеру;
  • премьер-министр Латвии Эвика Силиня;
  • президент Литвы Гитанас Науседа;
  • премьер-министр Люксембург Люк Фриден;
  • премьер-министр Черногории Милойко Спаич.
10:54, 4 сентября

Лидеры прибывают в Елисейский дворец перед саммитом.

Президент Евросовета Антониу Кошта / Фото Укринформа

Президент Еврокомиссии в Париже / Фото Укринформа