Главной темой встречи должно стать обсуждение гарантий безопасности для Украины. Все, что известно о ходе саммита, главные заявления и решения – сообщает 24 Канал.
Что известно о "коалиции желающих" в Париже 4 сентября?
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Париже вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым они провели встречу с рядом высокопоставленных чиновников. Среди них: спецпосланник президента США Стивен Уитткофф, советником премьера Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник канцлера Германии по национальной безопасности Гюнтер Зауттер и дипломатический советник председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо. Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле. Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей, Также Руководитель ОП подтвердил, что Украина продолжает координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, которую проводил Объединенный комитет начальников штабов в течение последних недель, они сделают выводы из отказа России принять мир после встречи в Вашингтоне 18 августа, Во встрече примут участие 39 лидеров. Лидеры государств и правительств, которые присутствуют в Париже на саммите: Лидеры, которые будут присутствовать в онлайн-формате: Лидеры прибывают в Елисейский дворец перед саммитом. Президент Евросовета Антониу Кошта / Фото Укринформа Президент Еврокомиссии в Париже / Фото Укринформа
– написал Ермак.
– говорится в сообщении Елисейского дворца.
Кто принимает участие в саммите
Во встрече примут участие 39 лидеров.
Лидеры государств и правительств, которые присутствуют в Париже на саммите:
Лидеры, которые будут присутствовать в онлайн-формате:
Лидеры прибывают в Елисейский дворец перед саммитом.
Президент Евросовета Антониу Кошта / Фото Укринформа
Президент Еврокомиссии в Париже / Фото Укринформа