Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что чем больше США будут давить на Европу, тем больше там будут ценить Украину. Все потому, что только наше государство может обеспечить защиту для европейцев.

Что будет гарантировать безопасность Украине?

Тарас Загородний отметил, что у Европы есть альтернатива американскому военно-промышленному комплексу. Речь идет об украинском опыте ведения войны и разработках и наработках в сфере производства оружия. Однако для этого от европейцев необходимо стабильное финансирование.

Однако Европа часто показывает свою слабость, что, вероятно, мотивирует Россией к усилению агрессии.

Путин понимает, что они (европейцы – 24 Канал) не способны реагировать, поэтому использует это как шантаж. Но, несмотря на все, Украина – джокер для Европы. Поэтому мы должны понимать свою силу и не преуменьшать значение нашей страны,

– сказал политолог.

Загородний считает, что только наше государство может защитить Европу от угроз со стороны России.

Однако, чтобы это было возможно, необходимо предоставить Украине все ресурсы, чтобы наши военные использовали их для поставления России.

Это также будет и гарантией безопасности для нашего государства, если Силы обороны будут иметь достаточно систем противовоздушной обороны, самолетов и другого оружия, чтобы не дать Кремлю обострять ситуацию и боевые действия.

Какие действия Европы по поддержке Украины?