Оптимальным вариантом будет совместить усилия американской стороны и Европы. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс для Politico, передает 24 Канал.

Что сказал еврокомиссар о мирном плане Европы?

По его словам, Европейский Союз должен быть более самостоятельным в геополитических вопросах и иметь собственные предложения урегулирования войны, которые можно обсуждать с американскими партнерами.

Кубилюс отметил, что Европа была застигнута врасплох новым мирным планом США, состоящий из 28 пунктов, а также тем, что европейские страны не были представлены на встрече спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным 2 декабря.

В Брюсселе опасаются, что если нынешняя инициатива Вашингтона не сработает, вскоре может появиться новая. На этом фоне Кубилюс отметил, что Европа не должна ждать, какие предложения будут поступать из США.

Мы должны иметь возможность обсудить два плана: один европейский и другой, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями,

– сказал Кубилюс.

По мнению еврокомиссара, оптимальным путем будет согласование и сочетание европейских и американских подходов для достижения наилучшего результата.

Мирные переговоры: последние новости