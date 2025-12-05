Оптимальним варіантом буде поєднати зусилля американської сторони та Європи. Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс для Politico, передає 24 Канал.

Що сказав єврокомісар про мирний план Європи?

За його словами, Європейський Союз повинен бути більш самостійним у геополітичних питаннях та мати власні пропозиції врегулювання війни, які можна обговорювати з американськими партнерами.

Кубілюс наголосив, що Європа була застигнута зненацька новим мирним планом США, що складається з 28 пунктів, а також тим, що європейські країни не були представлені на зустрічі спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним 2 грудня.

У Брюсселі побоюються, що якщо нинішня ініціатива Вашингтона не спрацює, незабаром може з’явитися нова. На цьому тлі Кубілюс відзначив, що Європа не повинна чекати, які пропозиції надходитимуть зі США.

Ми повинні мати можливість обговорити два плани: один європейський і інший, можливо, підготовлений нашими американськими друзями,

– сказав Кубілюс.

На думку єврокомісара, оптимальним шляхом буде узгодження та поєднання європейських і американських підходів задля досягнення найкращого результату.

