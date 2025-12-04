Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Бевза.

Смотрите также Умеров и Гнатов полетели в США говорить о мирном плане, – Зеленский

Какова цель встречи 4 декабря во Флориде?

Украинская сторона хочет узнать, как прошел визит американской делегации в Москву.

Сегодня (4 декабря – 24 Канал) во Флориде Рустем Умеров и Андрей Гнатов встретятся с американской стороной. Цель – получить бриф о результатах визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, а также фидбек после обсуждения этого визита с Президентом Трампом и его командой,

– написал Бевз.

По результатам этой встречи президент Зеленский определит дальнейшие шаги и передаст соответствующие поручения переговорной группе.

"Ключевые проблемные политические вопросы остаются к обсуждению на уровне лидеров, Украина готова к переговорам на высшем уровне", – подчеркнул советник ОП.

Он также отметил, что Россия продолжает ставить ультиматумы. Несмотря на это, Украина будет продолжать дипломатическую и политическую работу для достижения устойчивого мира.

Кроме того, Украина ежедневно общается с европейскими партнерами для их полного вовлечения в процесс, потому что "роль Европы является крайне важной".

Но дипломатия должна сочетаться с давлением на агрессора, должны быть усилены санкции, нужны четкие решения по использованию активов РФ для поддержки Украины и усиления нашей дальнобойности,

– добавил Бевз.

Мирные переговоры: последние новости