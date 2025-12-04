Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Какова ситуация с переговорами?

В издании отмечают, что Трамп хотел, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение до 27 ноября, когда отмечается День благодарения.

Но ему снова придется ждать. Ведь прорыва во время переговоров в Москве не произошло.

"Я не знаю, что делает Кремль... Могу сказать, что у них была довольно хорошая встреча с Путиным. Мы это выясним", – говорил Трамп после этого.

Заметно, что его уверенный тон изменился и уже не тот, что был на саммите с Путиным на Аляске.

Сейчас есть надежда на определенный прогресс после запланированной встречи делегаций Украины и США.

Но Путин уже в который раз подтвердил, что не отступит от своих максималистских требований.

Как отмечает издание, это ставит Трампа перед выбором: либо давить на Украину и склонять ее к уступкам, или отстраниться от мирного процесса, или изменить курс и восстановить широкомасштабную помощь Украине.

Пока же американский президент разочарован кремлевским диктатором.

Предполагали, что нежелание России заканчивать войну, в конце концов приведет к тому, что Трамп откажется от своих мирных предложений. Но, похоже, последнее время он верил, что неудачи Украины на фронте и огромные потери России заставят обе стороны заключить мирное соглашение.

На этот раз к мирным переговорам присоединился его зять, бизнесмен Кушнер. Как отмечает NYT, он сыграл важную роль в переговорах о прекращении огня в Газе.

Но официальные лица отмечают, что переговоры по Украине имеют другую форму и другой характер конфликта.

Отмечается, что сейчас параллельно обсуждают 4 отдельные элементы мира, которые связаны с суверенитетом Украины (ограничения на численность армии в мирное время, дальность полета ракет и т.д.), территориями, экономическим сотрудничеством и европейской безопасностью.

Впрочем, в США и Европе уже проявляется скептицизм, будет ли заключено мирное соглашение.

Что указывает на нежелание России достичь мира?