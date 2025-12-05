Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

Как изменилась позиция партнеров?

Недавно в Брюсселе состоялась продуктивная встреча представителей Франции, Германии, Финляндии, Италии, Великобритании и Рустема Умерова. Но она показала расхождения во взглядах союзников относительно территорий.

Некоторые европейские представители, не говоря прямо об этом, намекнули, что мир невозможен без значительной части уступок, которых требует Россия. Умеров, свою очередь, постоянно указывает на сложность принятия такой ситуации не только из-за эмоциональных, политических и связанных с безопасностью последствий, но и потому, что эти территории закреплены в Конституции Украины,

– говорится в статье.

Как пишет El Pais, европейские союзники осознают, что фактически они самостоятельно помогают Украине, из-за чего скорее всего, именно им и придется нести на себе главное бремя расходов на восстановление.

"Начинает распространяться аргумент, своего рода утешительный приз, который предполагает, что Украина уже выиграла войну, поскольку Россия не достигла своих целей: завоевать ее и установить марионеточное правительство", – добавляет издание.

Такую идею поддерживают не все

Зато страны Балтии и Польша выступают против территориальных уступок со стороны Украины, рассматривая их не только "крайне деликатными". Они считают такую возможность серьезной угрозой для их безопасности.

Однако реальность такова, что среди коалиции добровольцев, которые поддерживают Украину, крепнет впечатление, что властям в Киеве для прекращения войны придется пойти на серьезные уступки. Сейчас главное – какие гарантии безопасности Соединенные Штаты готовы предложить в рамках этого соглашения, чтобы предотвратить новое нападение со стороны Кремля,

– отмечают в публикации.

Сейчас ключевые дискуссии на мирных переговорах ведутся вокруг того, каких именно компромиссов от Украины могут требовать, какую роль в этом готова сыграть Европа и как Киев сможет объяснить это украинцам.

El Pais предполагает, что ключом к компромиссам могут стать гарантии безопасности, которые союзники разрабатывают вместе с США. Также союзники рассматривают возможное вступление Украины в ЕС в обмен на сложные решения.

Что этому предшествовало?