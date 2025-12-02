Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью для Neue Osnabrücker Zeitung. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.

Что заявил Вадефуль об уступках?

По его мнению, мирный процесс "несомненно, будет чрезвычайно сложным" для Украины. По словам немецкого министра, он даже может закончиться референдумом, который, как известно, требует российская сторона.

Иоганн Вадефуль заявил, что в таком случае граждане Украины должны будут решить, могут ли они принять условия прекращения войны, имея в виду требование России о значительных территориальных уступках.

Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с болезненными уступками,

– сказал он.

В то же время, как считает Иоганн Вадефуль, благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на перемирие "никогда не были большими", чем сейчас, и важной предпосылкой будет получение Украиной гарантий.

Что сейчас происходит в мирном процессе?