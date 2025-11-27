По данным немецкой прокуратуры, его перевезли из страны в пятницу, 27 ноября, под наблюдением немецких чиновников. Его сопровождали вооруженные полицейские. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и агентство Reuters.

Смотрите также Подрыв "Северных потоков": Польша не будет выдавать Германии украинца, которого подозревают в поражении

Что известно об экстрадиции Кузнецова?

Согласно информации немецкой прокуратуры, после более чем трех месяцев предварительного заключения Италия выдала Германии 49-летнего украинца Сергея Кузнецова. В Германию его доставили вертолетом.

Обвиняемого перевезли из Италии сегодня. По графику, он должен предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ завтра (28 ноября – 24 Канал),

– сообщает пресс-служба прокуратуры.

Немецкие прокуроры обвиняют его в причастности к группе лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море, что привело к подрыву.

Эта диверсия прервала транзит российского газа в Европу, сократив поставки энергоносителей на континент, хотя Россия уже в значительной степени прекратила поставки. Россия и западные страны называли это саботажем.

Что этому предшествовало?