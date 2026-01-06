О том, как проходит встреча лидеров и какие заявления от них звучат, читайте в материале 24 Канала.
Встреча "Коалиции желающих" в Париже 6 января: главные заявления
Представители США также уже прибыли в Елисейский дворец, чтобы принять участие в заседании партнеров.
Начальники Генштабов встретились в Париже
Страны-члены "Коалиции желающих" также направили в Париж начальников Генштабов.
Среди участников переговоров – главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и командующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич. Командующие из других стран также присутствуют, но в онлайн-формате. В центре внимания разговора есть гарантии безопасности для Украины и шаги для их реализации.
О чем пойдет речь на встрече?
Лидеры "Коалиции желающих" обсудят размещение иностранных войск в Украине после окончания войны, что должны поддержать США. Партнеры планируют договориться о более широких гарантиях безопасности, которые будут юридически утверждены и станут обязательными.
Зеленский прибыл в Париж на встречу с лидерами "Коалиции желающих". Ожидаются также визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.