13:17, 6 января

Страны-члены "Коалиции желающих" также направили в Париж начальников Генштабов.

Среди участников переговоров – главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и командующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич. Командующие из других стран также присутствуют, но в онлайн-формате. В центре внимания разговора есть гарантии безопасности для Украины и шаги для их реализации.