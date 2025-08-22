Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere Della Sere.
В издании отмечают, что именно Сергея Кузенцова считают командиром яхты "Андромеда". Именно ее 26 сентября 2022 года использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", соединявших Германию и Россию.
Следствие установило, что на яхте был не только Кузенцов. Вместе с ним там было по меньшей мере пять человек: женщина и четверо водолазов-подрывников. Их личности пока не установлены, или не разглашаются.
Сергей Кузенцов прибыл на Ривьеру-Романьола 19 августа, официально – в отпуск. С ним была жена и двое детей. Семья поселилась в туристическом поселке Сан-Клементе, именно там украинца арестовали на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.
49-летний мужчина, который, очевидно, приобрел авиабилеты в Польше для поездки в Италию – непонятно, или для себя, или для своей семьи – открыл дверь карабинерам, которые окружили курорт, получив наводку от отдела Sirene-Fast Международной службы полицейского сотрудничества (SCIP),
– говорится в материале.
При этом, выдается, немецкие власти знали о намерении Кузенцова поехать в Италию. Сам мужчина не скрывался: он использовал свое настоящее имя и прибыл на внедорожнике с украинскими номерами. Бывший спецназовец не оказывал сопротивления.
Его личность была установлена, задержан и доставлен в тюрьму в Римини, где он ждет судебное заседание в ближайшие дни для проведения слушания по его экстрадиции. После этого начнется процедура экстрадиции мужчины в Германию.
Что известно о подрывах "Северных потоков"?
В ночь на 26 – 27 сентября 2022 года в шведской экономической зоне Балтийского моря прогремели взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Атака вызвала серьезные повреждения: в трубе обнаружили пробоину длиной около 8 метров.
Каждый из газопроводов состоит из двух веток, и неповрежденной осталась только одна из "Северного потока-2". В результате диверсии был перекрыт один из ключевых маршрутов поставок российского газа в Европу – именно тогда, когда страны ЕС уже страдали от энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины.
Расследование инцидента продолжается. Сначала Германия, Дания и Швеция планировали создать совместную следственную группу, однако из-за риска утечки данных решили работать отдельно. Ответственность за подрыв газопроводов до сих пор никто не взял на себя.
Есть предположение, что "Северные потоки" могла взорвать и сама Россия, чтобы запугать страны ЕС отсутствием газа. СМИ писали, что возле газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" накануне взрывов находились российские военные корабли.
В то же время начальник ГУР Кирилл Буданов, говоря о подрывах на российских газопроводах, отметил, что никто из официальных лиц в Украине не мог иметь к этому отношения.