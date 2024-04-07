Официальные должностные лица Украины неоднократно опровергали кремлевский бред. Другие страны России тоже не удалось заставить поверить в свою байку. Глава ГУР Кирилл Буданов снова прокомментировал упреки оккупантов о причастности Киева к террористическим актам.

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Это просто абсурдно

Главный разведчик отметил, что обвинения Москвы не содержат никаких реальных доказательств. По его словам, Путин и его окружение намеренно оговаривают Украину, чтобы поднять градус ненависти к ней у собственного общества.

Впрочем, Буданов подчеркнул, что нашему государству абсолютно безразлично, что думают россияне. Более 70 процентов граждан страны – агрессорки и так поддерживают войну и своего диктатора.

Отметим, что 22 марта в ТРЦ "Крокуси Сити Холл" под Москвой несколько террористов расстреляли людей, которые пришли на концерт группы "Пикник". Погибло более 140 человек, несколько сотен ранены.

В России сначала заявили об "украинском следе". Говорили, что, мол, нападающие после теракта ехали в сторону украинской границы, где для них якобы подготовили "окно". 31 марта оккупанты официально обвинили Украину и требовали ареста Малюка.

Такого приказа не было

Отдельно руководитель ГУР прокомментировал причастность Украины к подрыву "Северного потока".

Я более чем уверен, что никто из официальных лиц в Украине не мог иметь к этому отношения. Даже физически. И точно знаю, что ни одной службе таких приказов не давали,

– подчеркнул разведчик.

Напомним, в конце сентября 2022 года несколько взрывов прозвучало на "Северных потоках". Россия обвинила в диверсии Великобританию, США и Украину.

The New York Times обнародовал статью, в которой говорилось, что подрыв на газопроводах совершила "проукраинская группа", в состав которой входили противники президента России Владимира Путина. В Киеве отвергли эти обвинения.

Осенью 2023 года немецкое расследование показало, что к подрыву "Северных потоков" прибегла сама страна – агрессорка. Накануне инцидента там находились российские военные корабли, с которых могли установить взрывчатку.