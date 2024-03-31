Об этом сообщают российские СМИ. Более того, в Кремле требуют "ареста" главы Службы безопасности Украины Василия Малюка после стрельбы под Москвой, передает 24 Канал.

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В министерстве иностранных дел России опубликовали заявление, в котором отметили, что, мол, проведенные "российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину".

В этом контексте российские "дипломаты" вспомнили и инциденты с Дарьей Дугиной и пропагандистом Владленом Татарским, а также взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к этим терактам лиц,

– написали оккупанты.

Более того, оккупанты потребовали ареста главы СБУ Василия Малюка, который, по словам россиян, "цинично признал 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, что раскрыл

детали организации других терактов в России".

Кроме того, российская сторона в своем пропагандистском духе требует от Киева "немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам

ущерб".

"Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность", – цинично сказали оккупанты.

Обратите внимание! Украина и партнеры неоднократно опровергали причастность нашего государства к теракту в "Крокус Сити Холле" под Москвой. В то же время всю ответственность за организацию стрельбы взяла на себя ИГИЛ.

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