Жуткий теракт произошел вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл". Сначала внутрь вошли несколько неизвестных в масках с автоматами, после чего раздались выстрелы. Также стало известно о взрыве и пожаре в концертном зале. Как отметили в Главном управлении разведки – все это сознательная провокация.
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О провокации предупреждало международное сообщество
Отреагировал на теракт под Москвой представитель ГУР МО Андрей Юсов.
Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить,
– отметил он.
Что известно о теракте
- Сначала сообщали о неизвестном, который открыл стрельбу в одном из торговых центров под Москвой. Впоследствии поступила уточненная информация о группе людей, которые перед концертом группы "Пикник" устроили стрельбу в "Крокус Сити Холл".
- Вскоре стало известно, что "Крокус Сити Холл" еще и горит. По имеющейся информации, у сооружения начала обваливаться крыша.
- По разным данным, количество жертв и пострадавших достигает нескольких десятков и более сотни соответственно. Говорят, что спецназ занялся штурмом здания и что началась операция по зачистке. СМИ пишут, что четырем злоумышленникам якобы удалось скрыться с места происшествия.
- В Белом доме выразили соболезнования по поводу ситуации. В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что к стрельбе в "Крокус Сити Холле" могли быть причастны украинцы.
- По состоянию на 21:00 по Киеву росСМИ пишут, что в концертном зале погибли 20 человек. Также спецслужбы России заявляют, что у преступников могут быть заложники. Известно также, что самих стрелков могло быть не четверо, а значительно больше.