Жуткий теракт произошел вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл". Сначала внутрь вошли несколько неизвестных в масках с автоматами, после чего раздались выстрелы. Также стало известно о взрыве и пожаре в концертном зале. Как отметили в Главном управлении разведки – все это сознательная провокация.

Читайте также Нет никаких признаков того, что к стрельбе в Москве причастны украинцы, – Кирби

О провокации предупреждало международное сообщество

Отреагировал на теракт под Москвой представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить,

– отметил он.

Что известно о теракте