Вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные открыли огонь в торговом центре во время концерта группы “Пикник”. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга отметил, что Киев не имеет к этому никакого отношения, передает 24 Канал.
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"Украинская ДРГ"
Российские СМИ распространяют версию якобы за терактом в торговом центре "Крокус Сити Холл" стоит "украинская диверсионно-разведывательная группа". Джон Кирби отрицает причастность Киева к подготовке теракта.
Кроме этого, в Белом доме назвали "ужасающими" кадры с места теракта.
Мы все видим сообщения из Москвы. Мы пытаемся получить больше информации,
– отметил Кирби.
О причастности Украины к этому теракту нет никакой информации.
В России более сотни раненых
- Российские СМИ сообщают о по меньшей мере 40 погибших и более 100 раненых в результате теракта.
- Телеграм-каналы писали сначала об одном террористе с ружьем. Впоследствии они написали, что нападавших было по меньшей мере 4.
- По данным СМИ, в здании ТЦ могут быть заблокированы около 100 человек. В сети предполагают, что часть россиян могли спрятаться на первом этаже, а часть отрезаны огнем на четвертом этаже.