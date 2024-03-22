Моторошний теракт стався ввечері у концертному залі "Крокус Сіті Хол". Спочатку всередину увійшли кілька невідомих у масках з автоматами, після чого пролунали постріли. Також стало відомо про вибух і пожежу у концертому залі. Як зазначили у Головному управлінні розвідки – усе це свідома провокація.

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Про провокацію попереджала міжнародна спільнота

Відреагував на теракт під Москвою представник ГУР МО Андрій Юсов.

Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити,

– зазначив він.