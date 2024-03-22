Повідомляється, що одразу після пострілів у приміщенні ТРЦ спалахнула пожежа. Що відомо про "Крокус Сіті Холл" та де він розташований – розповідає 24 Канал.
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Теракт у Росії
Ввечері 22 березня у Підмосков'ї стався теракт. Невідомі у камуфляжі ввірвалися у "Крокус Сіті Холл" та влаштували всередині стрілянину. Російські ЗМІ пишуть, що одразу після цього нападники кинули гранату або запальну шашку, що призвело до масштабної пожежі.
"Крокус Сіті Холл" – багаторівневий концертний зал, розташований на території ділового центру "Крокус-Сіті". Зазначається, що у момент теракту всередині відбувався концерт гурту "Пікнік". У приміщенні перебувало багато людей.
Торговий центр "Крокус Сіті" – вигляд ззовні / російські ЗМІ
Загально "Крокус Сіті Холл здатний вміщати 6200 людей, водночас партер може трансформуватися у танцювальний партнер. У такому разі загальна місткість концертного залу може збільшитися до 7233 осіб. Окрім цього, партер можна перетворити танцювальний партер із фан-зоною на 5000 глядачів – при такому форматі максимальна місткість зали становитиме вже 9527 осіб.
Так виглядає "Крокус Сіті Холл" зсередини / російські ЗМІ
Територіально ТРЦ "Крокус Сіті" та відповідний концертний хол розміщений під російською столицею – у селищі Красногорськ Красногорського району.
Де розташований "Крокус Сіті Холл": дивіться на карті
Російські ЗМІ пишуть, що пожежа охопила третину будівлі "Крокус Сіті Холл". На місце прибуло більш як 70 бригад швидкої допомоги.
Що відомо про теракт
- За попередньою інформацією, наразі відомо про те, що близько 130 людей постраждали внаслідок стрілянини та подальшої пожежі у концертному холі у Підмосков'ї. Також станом на 20:12 у мережі повідомляють про 40 загиблих – їх кількість може зрости.
- Повідомлялося, що зсередини вдалося врятувати понад 100 людей, ще частина вибралася на дах.
- Російські ЗМІ повідомляють, що у Білому домі назвали кадри із місця теракту "жахаючими". Водночас там наголосили, що це ніяк не пов'язано із діями Києва, тобто Україна ніяк не причетна до подій у "Крокус Сіті Холлі". ООН заявила, що засмучена інцидентом у Підмосков'ї – вони вивчають ситуацію.