У Московському ТРЦ повідомляють про стрілянину, наразі відомо про близько 40 загиблих. Що відомо про стрілянину у російській столиці, чи є постраждалі, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що сталося

У Підмосков'ї у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" сталася масштабна стрілянина. Про це почали писати російські телеграм-канали. Пізніше цю інформацію було підтверджено офіційними джерелами.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно наляканих людей, що намагаються покинути приміщення. Чути звуки пострілів та криків. За попередньою інформацією, стрілянина розпочалася під час виступу гурту "Пікнік".

За даними оперативних служб, музичні виконавці не постраждали. До торгово-розважального центру наразі прямують працівники московських "СОБР" та ОМОНу. Водночас у приміщенні працюють правоохоронці.

У торгово-розважальному центрі спалахнула пожежа

Після стрілялини в "Крокус Сіті Холл" почалася масштабна пожежа.

На місці стрілянини виникла пожежа: дивіться відео

Зазначається, що рятувальники наразі не можуть дістатися місця виникнення пожежі. Горище будівлі майже повністю охоплене вогнем. Люди кричать про допомогу.

Є постраждалі та загиблі

За попередньою інформацією, наразі відомо про те, що близько 50 людей постраждали внаслідок стрілянини у Підмосков'ї.

Попередньо, також повідомляється про загибель понад 10 осіб. Станом на зараз заблокованими всередині охопленого вогнем приміщення залишається до сотні осіб.

Станом на 20:12 у мережі повідомляють про 40 загиблих та понад сотню поранених.

Станом на 20:30 перші постраждалі під час теракту в Москві надійшли до медичних закладів. Повідомляється також, що кількість тих, хто отримав поранення зросла до 130.