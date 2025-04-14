Сам Артюх зазначає, що він не був ініціатором заходу. Про це посадовець розповів у розмові Суспільному, інформує 24 Канал.

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Що розповів голова Сумської ОВА

Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений,

– сказав Володимир Артюх у телефонній розмові з кореспондентами Суспільного.

Журналісти запитали посадовця, хто його запрошував. "Це вже інша тема. Я вам відповів", – додав Артюх.

Нагадаємо, що міський голова Конотопа Семеніхін зазначав, що у місці ракетного удару Росії проводили нагородження 117 бригади тероборони.

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Наголосимо, що удар російської армії по Сумах 13 квітня – це воєнний злочин, про що сказала правозахисниця Олександра Дворецька, пише Суспільне.

"Війна в умовах міста регулюється. Це не означає, що будь-який мілітарний об'єкт або будь-яке скупчення військових є законною військовою ціллю. Відео з місця влучання свідчать про те, що Росія використала зброю (з касетним спорядженням, що вражають ціль на великій площі – ред.), яку не можна використовувати в умовах міста", – зазначила Дворецька в коментарі Суспільному.