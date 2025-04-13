Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

Так, Семеніхін зазначав, що у місці ракетного удару Росії проводили нагородження 117 бригади тероборони, яка 13 квітня відзначає різницю свого створення.

Міський голова Конотопа стверджує, що військові не постраждали, оскільки збори проводили в укритті. Жертвами атаки стали виключно цивільні.

Семеніхін вважає винним у трагедії очільника ОВА Володимира Артюха, який "додумався проводити збори військових". За словами посадовця, Артюха нібито попереджали, що не можна робити шикування, однак той проігнорував.

Артем Семеніхін стверджує, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шикування, аби з'ясувати, хто ініціював захід за 30 кілометрів від лінії фронту, в центрі Сум. За словами мера Конотопа, ситуацію особисто контролює очільник СБУ Малюк.