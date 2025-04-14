Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, з якою швидкістю Росія атакувала центр Сум. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МВС.

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Реакція служб має бути миттєвою – до 30 секунд

Клименко розповів, що по центру Сум Росія вдарила двічі у проміжку 2 – 2,5 хвилини – о 10:15 та 10:17.

Попередньо, на місто спрямували ракету "Іскандер-М" осколково-фугасної дії, яка летить зі швидкістю понад 2 кілометри за одну секунду.

Глава МВС наголосив, що у таких випадках швидкість реагування комунального транспорту, правоохоронців, влади, має бути миттєвою – до пів хвилини.

Дуже часто секунди можуть вартувати життя. Осколково-фугасна бойова частина – це та частина, яка підривається не у повітрі, а безпосередньо при зіткненні з поверхнею. Що відбулося й вчора,

– зауважив глава МВС.

Нагадаємо, що наразі відомо, що унаслідок атаки на Суми загинуло 34 людини, зокрема, діти 2008 та 2013 років народження.

Ще 119 людей отримали поранення: приблизно 40 наразі у лікарнях, 11 із них – у важкому стані.