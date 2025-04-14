Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника МВС Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

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У якому стані постраждалі після ракетного удару

Клименко повідомив, що усього внаслідок атаки постраждало 119 осіб, 34 – загинули. Наразі близько 40 потерпілих перебувають у лікарнях. Стан 11 поранених оцінюють як складний. Медики роблять усе можливе, аби врятувати постраждалих.

Глава МВС додав, що Росія вдарила по Сумах з інтервалом у 2 – 2,5 хвилини. Одна з балістичних ракет влучила у дорогу, а інша – в будівлю університету. Також в епіцентрі ракетної атаки опинився тролейбус, де загинуло найбільше людей.

Клименко наголосив, що балістичні ракети – вкрай небезпечні. "Іскандери", якими Росія, за попередніми даними, вдарила по Сумах, дуже швидкі.

Швидкість ракети – понад 2 кілометри за секунду. Вона долітає за менш ніж 45 секунд. Попередньо, те, що говорять криміналісти, експерти, Служба безпеки – це осколково-фугасна бойова частина,

– розповів Клименко.

Клименко розповів, що серед потерпілих також є 14 правоохоронців. Також є загиблі та поранені співробітники інших служб, які ліквідовували наслідки удару.

До слова, міністр також відзначив героїзм 13-річного хлопчика, який рятував людей з автобуса. Громадський транспорт загорівся після атаки, але підліток допоміг врятуватися тим, хто уцілів після атаки.