Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко в эфире телемарафона.

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В каком состоянии пострадавшие после ракетного удара

Клименко сообщил, что всего в результате атаки пострадали 119 человек, 34 – погибли. Сейчас около 40 пострадавших находятся в больницах. Состояние 11 раненых оценивают как сложное. Медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.

Глава МВД добавил, что Россия ударила по Сумах с интервалом в 2 – 2,5 минуты. Одна из баллистических ракет попала в дорогу, а другая – в здание университета. Также в эпицентре ракетной атаки оказался троллейбус, где погибло больше всего людей.

Клименко отметил, что баллистические ракеты – крайне опасны. "Искандеры", которыми Россия, по предварительным данным, ударила по Сумах, очень быстрые.

Скорость ракеты – более 2 километров в секунду. Она долетает за менее чем 45 секунд. Предварительно, то, что говорят криминалисты, эксперты, Служба безопасности – это осколочно-фугасная боевая часть,

– рассказал Клименко.

Клименко рассказал, что среди пострадавших также есть 14 правоохранителей. Также есть погибшие и раненые сотрудники других служб, которые ликвидировали последствия удара.

К слову, министр также отметил героизм 13-летнего мальчика, который спасал людей из автобуса. Общественный транспорт загорелся после атаки, но подросток помог спастись тем, кто уцелел после атаки.