24 Канал розповідає, що нараз відомо про українців, убитих руками росіян у Сумах. Вони були уродженцями різних областей України.

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Сім'я Мартиненків

Від російського удару по Сумах загинула уся сім'я Мартиненків – учень 6 класу Максим та його батьки Наталія та Микола.

Наші серця розбиті сьогоднішньою звісткою. Як шкода, що більше ніколи не зустрінемось у стінах рідного ліцею. Царство небесне та вічний спокій,

– повідомили у Старосільському ліцеї, де навчався хлопчик.

Сім'я Мартиненків / Колаж 24 Каналу

Микола Леон

Від рук росіян також загинув водій автобуса Микола Леон. Разом із ним у салоні перебували пасажири, більшість яких також стали жертвами атаки.

Автобус згорів.

Сьогодні водій КП СМР "Електроавтотранс" Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем… Невгамовний біль…

– написали колеги Миколи.

Олена Когут

Під час атаки загинула Олена Когут.

Вона була солісткою-органісткою обласної філармонії.

Олена Сергіївна – справжня гордість Коледжу, Сумщини та всієї України! Її талант піаністки та органістки сяяв яскравою зіркою на музичному небосхилі. Її майстерність, глибоке розуміння музики та неперевершене виконання зачаровували кожного, хто мав щастя її чути… Для багатьох студентів Олена Сергіївна стала не просто викладачем, а справжнім наставником, мудрим порадником та щирою підтримкою. Її любов до музики була безкінечною, її віра в своїх студентів – безмежною,

– написали у Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури.

У жінки залишилася мама, чоловік та сини.

Олена Когут / Фото Сумського національного театру імені Щепкіна

Людмила Ващенко

Росія також вбила нотаріуса Людмилу Ващенко.

Жінка працювала у юстиції з 1996 року, зокрема, на посаді начальника відділу кадрів, заступником начальника Сумського обласного управління юстиції, начальником відділу реєстрації актів цивільного стану. Також з грудня 2006 по лютий 2013 року вона очолювала юстицію Сумської області. А до останніх днів свого життя вона була приватним нотаріусом.

Справжня лідерка, професіонал та людина високих моральних принципів – саме такою Людмила Володимирівна назавжди залишиться в пам'яті всіх, хто її знав,

– написали у східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції

Людмила Ващенко / Фото Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Юлія Єлшанська

У Сумах загинула також 30-річна Юлія Єлшанська.

У жінки залишився чоловік та двоє дітей.

"Ми з Юлею навчались разом в університеті. Знайомі 14 років. Це була дуже близька мені людина. Вічна пам'ять тобі Юлечка. Мені буде тебе дуже не вистачати", – написала її подруга Аліна Булатова.

Юлія Єлшанська / Фото Аліни Булатової

Людмила Гордієнко

Серед жертв у Сумах є також Людмила Гордієнко.

Як розповів голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, вона була заступницею начальника відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Сумській області.

Людмила Гордієнко / Фото СНАУ

Марина Чудеса та її мама

Унаслідок ракетної атаки загинула Марина Чудеса разом зі своєю мамою.

Жінка працювала вчителькою у школі №2.

Сьогодні під час ракетного удару в центр міста Суми трагічно загинула Марина Олександрівна Чудеса та її мама, коли рятували людей після першого прильоту та загинули після прильоту другої ракети,

– написала мама учениці школи Катерина Токар.

Марина Чудеса / Фото Марини Сотникової

Світлана Штепа та Дарія Лобода

Серед загиблих також є Світлана Штепа та Дарія Лобода.

Дівчата були студентками медичного інституту Сумського державного університету.

Світлана Штепа та Дарія Лобода / Фото Суспільного

Вступила до нашого медколеджу Дарія у 2021 році. Отримавши атестат про повну загальну освіту, у 2023 році, вона поїхала навчатися в медичний університет у Суми. Зараз у нас вона б була на четвертому курсі,

– розповіла директорка медколеджу на Чернігівщині Тетяна Котляр, де раніше навчалася одна з дівчат.

Там Дарія була головою студентського самоврядування. Про неї відгукуються як про товариську, відповідальну дівчину, вона добре навчалася, займалася волонтерством, допомагала плести сітки для військових.

19-річна загибла була єдиною дитиною у сім'ї.

Дарія Лобода / Фото Прилуцького фахового медичного коледжу

Анатолій Нелін

Загиблому у Сумах Анатолію Неліну було 73 роки.

Дякую всім друзям, хто допоміг його знайти. Цілий день шукали,

– написала його дочка, депутатка Сумської міської ради Ірина Рибальченко.

Анжеліка Садовська

Росіяни також вбили Анжеліку Садовську. Ймовірно, на момент удару вона перебувала у громадському транспорті.

Світла і життєрадісна людина. Дбайлива донька, любляча мати та турботлива жінка. Ми жили на одному районі, навчались в паралельних класах, знали одна одну з дитинства,

– написала подруга загиблої Світлана Фатницька.

Анжеліка Садовська / Фото Світлани Фатницької

Микола Романенко

В охопленому вогнем автобусі також загинув Микола Романенко.

Його дружину шпиталізували.

Сьогодні росіяни забрали життя доброго світлого веселого хорошого дяді Колі Романенка. Тітонька Люда в лікарні, прооперували,

– написали сум'янка Марина Сотникова.

Микола Романенко / Фото Марини Сотникової

Юрій Юла

Унаслідок удару отримав несумісні з життям поранення колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича, полковник Юла Юрій Андрійович, 1982 року народження.

Командир військової частини А 1476, справжній патріот і кавалер ордену Богдана Хмельницького III ступеня, Юрій Юла справжнім бойовим командиром, професіоналом своєї справи та взірцем для інших,

– написали у Бердичівській РВА.

Юрій Юла / Фото Бердичівської РВА