24 Канал рассказывает, что сейчас известно об украинцах, убитых руками россиян в Сумах. Они были уроженцами разных областей Украины.

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Семья Мартыненко

От российского удара по Сумам погибла вся семья Мартыненко – ученик 6 класса Максим и его родители Наталья и Николай.

Наши сердца разбиты сегодняшним известием. Как жаль, что больше никогда не встретимся в стенах родного лицея. Царство небесное и вечный покой,

– сообщили в Старосельском лицее, где учился мальчик.

Семья Мартыненко / Коллаж 24 Канала

Николай Леон

От рук россиян также погиб водитель автобуса Николай Леон. Вместе с ним в салоне находились пассажиры, большинство которых также стали жертвами атаки.

Автобус сгорел.

Сегодня водитель КП СМР "Электроавтотранс" Николай Леон сделал свой последний рейс ... Вместе с большинством пассажиров он погиб во время очередной вражеской атаки на город Сумы ... Двойной удар не оставил шансов выжить невинным людям, которые ехали по своим делам солнечным праздничным днем ... Неутихающая боль ..

– написали коллеги Николая.

Елена Когут

Во время атаки погибла Елена Когут.

Она была солисткой-органисткой областной филармонии.

Елена Сергеевна – настоящая гордость Колледжа, Сумщины и всей Украины! Ее талант пианистки и органистки сиял яркой звездой на музыкальном небосклоне. Ее мастерство, глубокое понимание музыки и непревзойденное исполнение очаровывали каждого, кто имел счастье ее слышать ... Для многих студентов Елена Сергеевна стала не просто преподавателем, а настоящим наставником, мудрым советчиком и искренней поддержкой. Ее любовь к музыке была бесконечной, ее вера в своих студентов – безграничной,

– написали в Сумском профессиональном колледже искусств и культуры.

У женщины осталась мама, муж и сыновья.

Елена Когут / Фото Сумского национального театра имени Щепкина

Людмила Ващенко

Россия также убила нотариуса Людмилу Ващенко.

Женщина работала в юстиции с 1996 года, в частности, в должности начальника отдела кадров, заместителем начальника Сумского областного управления юстиции, начальником отдела регистрации актов гражданского состояния. Также с декабря 2006 по февраль 2013 года она возглавляла юстицию Сумской области. А до последних дней своей жизни она была частным нотариусом.

Настоящая лидер, профессионал и человек высоких моральных принципов – именно такой Людмила Владимировна навсегда останется в памяти всех, кто ее знал,

– написали в восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции

Людмила Ващенко / Фото Восточного межрегионального управления Министерства юстиции

Юлия Елшанская

В Сумах погибла также 30-летняя Юлия Елшанская.

У женщины остался муж и двое детей.

"Мы с Юлей учились вместе в университете. Знакомы 14 лет. Это был очень близкий мне человек. Вечная память тебе Юлечка. Мне будет тебя очень не хватать", – написала ее подруга Алина Булатова.

Юлия Елшанская / Фото Алины Булатовой

Людмила Гордиенко

Среди жертв в Сумах есть также Людмила Гордиенко.

Как рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, она была заместителем начальника отдела проверок в сфере материального производства управления налогового аудита Главного управления ГНС в Сумской области.

Людмила Гордиенко / Фото СНАУ

Марина Чудеса и ее мама

В результате ракетной атаки погибла Марина Чудеса вместе со своей мамой.

Женщина работала учительницей в школе №2.

Сегодня во время ракетного удара в центр города Сумы трагически погибла Марина Александровна Чудеса и ее мама, когда спасали людей после первого прилета и погибли после прилета второй ракеты,

– написала мама ученицы школы Екатерина Токарь.

Марина Чудеса / Фото Марины Сотниковой

Светлана Штепа и Дарья Лобода

Среди погибших также есть Светлана Штепа и Дарья Лобода.

Девушки были студентками медицинского института Сумского государственного университета.

Светлана Штепа и Дарья Лобода / Фото Общественного

Поступила в наш медколледж Дарья в 2021 году. Получив аттестат о полном общем образовании, в 2023 году, она поехала учиться в медицинский университет в Сумы. Сейчас у нас она бы была на четвертом курсе,

– рассказала директор медколледжа на Черниговщине Татьяна Котляр, где раньше училась одна из девушек.

Там Дарья была председателем студенческого самоуправления. О ней отзываются как об общительной, ответственной девушке, она хорошо училась, занималась волонтерством, помогала плести сетки для военных.

19-летняя погибшая была единственным ребенком в семье.

Дарья Лобода / Фото Прилуцкого профессионального медицинского колледжа

Анатолий Нелин

Погибшему в Сумах Анатолию Нелину было 73 года.

Спасибо всем друзьям, кто помог его найти. Целый день искали,

– написала его дочь, депутат Сумского городского совета Ирина Рыбальченко.

Анжелика Садовская

Россияне также убили Анжелику Садовскую. Вероятно, на момент удара она находилась в общественном транспорте.

Светлый и жизнерадостный человек. Заботливая дочь, любящая мать и заботливая женщина. Мы жили на одном районе, учились в параллельных классах, знали друг друга с детства,

– написала подруга погибшей Светлана Фатницкая.

Анжелика Садовская / Фото Светланы Фатницкой

Николай Романенко

В охваченном огнем автобусе также погиб Николай Романенко.

Его жену госпитализировали.

Сегодня россияне забрали жизнь доброго светлого веселого хорошего дяди Коли Романенко. Тетушка Люда в больнице, прооперировали,

– написали сумчанка Марина Сотникова.

Николай Романенко / Фото Марины Сотниковой

Юрий Юла

В результате удара получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича, полковник Юла Юрий Андреевич, 1982 года рождения.

Командир воинской части А 1476, настоящий патриот и кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени, Юрий Юла настоящим боевым командиром, профессионалом своего дела и образцом для других,

– написали в Бердичевской РВА.

Юрий Юла / Фото Бердичевской РВА