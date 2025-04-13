По информации восточного межрегионального управления Министерства юстиции, Людмила Владимировна начала работать с 1996 года, начиная с должности начальника отдела кадров, затем была заместителем начальника Сумского областного управления юстиции- начальником отдела регистрации актов гражданского состояния. С декабря 2006 по февраль 2013- возглавляла юстицию Сумской области. На сегодня же обеспечивала общин