По информации восточного межрегионального управления Министерства юстиции, Людмила Владимировна начала работать с 1996 года, начиная с должности начальника отдела кадров, затем была заместителем начальника Сумского областного управления юстиции- начальником отдела регистрации актов гражданского состояния. С декабря 2006 по февраль 2013- возглавляла юстицию Сумской области. На сегодня же обеспечивала общин
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Еще одна жертва в Сумах: Россия убила нотариуса Людмилу Ващенко
В Сумах от удара России погибла нотариус Людмила Ващенко. Женщина работала в органах юстиции с 1996 года. Об этом сообщили в восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.