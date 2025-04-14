В результате российской атаки на город погибли 34 человека, более сотни получили ранения. Жертвами оккупантов стали, в частности, две студентки, передает 24 Канал.

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Россияне убили двух молодых девушек

Так, студенческий ректорат Сумского государственного университета рассказал, что среди числа погибших в результате двойного ракетного удара по городу есть две студентки учебно-научного медицинского института. Это Светлана Штепа и Дарья Лобода.

В Сумах погибли подруги – Дарья и Светлана / Фото Суспільне

Ранее сообщалось, что среди жертв оккупантов – шестиклассник Максим Мартыненко и его родители Наталья и Николай. Захватчики также убили нотариуса Людмилу Ващенко, водителя автобуса Николая Леона и преподавательницу Колледжа искусств Елену Когут.

Напомним, что для удара по Сумах враг использовал два "Искандеры-М" с кассетной боевой частью, чтобы вызвать как можно больше жертв. Местные власти заявили, что большинство людей погибли именно в результате повторного удара. Вторая ракета была начиненная осколковыми элементами и взорвалась в воздухе.