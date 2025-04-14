Внаслідок російської атаки на місто загинули 34 людини, понад сотня отримали поранення. Жертвами окупантів стали, зокрема, дві студентки, передає 24 Канал.

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Росіяни вбили двох молодих дівчат

Так, студентський ректорат Сумського державного університету розповів, що серед числа загиблих унаслідок подвійного ракетного удару по місту є дві студентки навчально-наукового медичного інституту. Це Світлана Штепа та Дарія Лобода.

У Сумах загинули подруги – Дарія та Світлана / Фото Суспільне

Раніше повідомлялося, що серед жертв окупантів – шестикласник Максим Мартиненко та його батьки Наталія та Микола. Загарбники також вбили нотаріуса Людмилу Ващенко, водія автобуса Миколу Леона та викладачку Коледжу мистецтв Олену Когут.

Нагадаємо, що для удару по Сумах ворог використав два "Іскандери-М" з касетною бойовою частиною, аби спричинити якомога більше жертв. Місцева влада заявила, що більшість людей загинула саме внаслідок повторного удару. Друга ракета була нашпигована осколковими елементами та вибухнула у повітрі.