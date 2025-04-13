За словами очільника МВА Сергія Кривошеєнка, саме повторний удар балістичною ракетою приніс людські втрати з великою кількістю загиблих та поранених, передає 24 Канал.

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Окупанти хотіли вбити якомога більше людей

Посадовець зауважив, що друга ракета, ймовірно, була начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста. Попередньо, більшість мирних людей загинуло саме від цих уражуючих елементів.

Відомо, що вибух стався приблизно в 200 метрах від місця першого влучання, в районі, де розташована житлова забудова, навчальні заклади та магазини.

Чиновник підкреслив, що дії терористів вказують на сплановану атаку саме по цивільних об'єктах та мирних людях на вулицях.

Наслідки обстрілу Сум / Фото МВА