Наразі відомо, що для удару по місту були використані дві балістичні ракети з касетними бойовими частинами. Найбільше жертв і поранених серед людей, які перебували на проїзній частині у центрі Сум, передає 24 Канал.

Дивіться також Побачили жахливу картину, – рятувальники про перші хвилини після удару по Сумах

Матір і донька ледве не загинули від російських ракет

ЗМІ поширили відео з місця удару по Сумах. На ньому молода жінка із плямами крові на одежі, обличчі та руках намагається втішити маленьку доньку, яка плаче. Обом вдалося вціліти після цинічної атаки на місто.

Мама заспокоює малечу після атаки на Суми: дивіться відео

Нагадаємо, що станом на вечір 13 квітня відомо про щонайменше 32 загиблих, з яких двоє дітей. Також поранені сотня людей, серед них – 11 дітей.

З'явилися реакції на черговий воєнний злочин Росії з усього світу. Зокрема, спецпредставник Трампа Кіт Келлог назвав обстріл Сум таким, що "виходить за межі пристойності".