Сейчас известно, что для удара по городу были использованы две баллистические ракеты с кассетными боевыми частями. Больше всего жертв и раненых среди людей, которые находились на проезжей части в центре Сум, передает 24 Канал.

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Мать и дочь едва не погибли от российских ракет

СМИ распространили видео с места удара по Сумах. На нем молодая женщина с пятнами крови на одежде, лице и руках пытается утешить маленькую дочь, которая плачет. Обоим удалось уцелеть после циничной атаки на город.

Мама успокаивает малышку после атаки на Сумы: смотрите видео

Напомним, что по состоянию на вечер 13 апреля известно о по меньшей мере 32 погибших, из которых двое детей. Также ранены сотня людей, среди них – 11 детей.

Появились реакции на очередное военное преступление России со всего мира. В частности, спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал обстрел Сум таким, что "выходит за пределы приличия".