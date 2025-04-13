Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в заметке в соцсети "Х" выразил возмущение действиями захватчиков, передает 24 Канал.

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Что сказал Кэллог

По словам Келлога, "сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит все границы приличия". Чиновник подчеркнул, что в результате ракетных ударов погибли и получили ранения десятки мирных жителей.

Как бывший военный командир, я понимаю, что такое целеуказание, и оно было неправильным. Именно поэтому президент Трамп упорно работает над прекращением этой войны,

– отметил Келлог.

Напомним, что Россия обстреляла Кривой Рог 4 апреля, убив 20 человек, среди которых 9 детей. Тогда президент США Дональд Трамп сказал, что он "недоволен бомбардировками" Украины.