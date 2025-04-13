Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог у дописі в соцмережі "Х" висловив обурення діями загарбників, передає 24 Канал.

Дивіться також Ракетний удар по Сумах: як реагують на російський воєнний злочин у світі

Що сказав Келлог

За словами Келлога, "сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить усі межі пристойності". Чиновник підкреслив, що внаслідок ракетних ударів загинули й зазнали поранень десятки мирних жителів.

Як колишній військовий командир, я розумію, що таке цілевказання, і воно було неправильним. Саме тому президент Трамп наполегливо працює над припиненням цієї війни,

– зазначив Келлог.

Нагадаємо, що Росія обстріляла Кривий Ріг 4 квітня, вбивши 20 людей, серед яких 9 дітей. Тоді президент США Дональд Трамп сказав, що він "невдоволений бомбардуваннями" України.