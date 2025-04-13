У Європі цей удар класифікують як воєнний злочин. Про реакції світу на злочинний російський удар по Сумах розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни завдали балістичного удару по Сумах, багато жертв: усе, що відомо про удар

Як світ реагує на ракетний удар по Сумах

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударом по Сумах Росія вчинила ще один воєнний злочин у низці багатьох інших.

Жахлива атака росіян на Суми сьогодні вранці – дві балістичні ракети влучили в центр міста. Якраз зібралися віряни на вербну неділю! Ще один у серії військових злочинів!,

– написала Матернова.

Раніше президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар по центру Сум.

"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим, – написав Зеленський.

Нагадаємо, 13 квітня вранці Росія завдала ракетного удару по центру Сум. Внаслідок цього загинули та отримали поранення десятки людей. Зруйновано будівлі Сумського державного університету, будинки, біля епіцентру удару проїжджав тролейбус з людьми.