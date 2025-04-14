Про яку помилку росіян він говорить, він так і не уточнив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода" та MSN.

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Як Трамп прокоментував ракетний удар по Сумах

Трамп відреагував на злочинний ракетний удар Росії по центру Сум, внаслідок чого загинули 34 людини, а понад 100 отримали поранення.

Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо,

– заявив Трамп журналістам під час польоту на борту Air Force One, повертаючись до Вашингтону.

"Я вважаю, що розв'язання цієї війни – це зловживання владою", – додав він.

CNN попросили його уточнити, що саме він мав на увазі під словами "зробили помилку".

Вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було. Слухайте, запитайте їх,

– відповів Трамп.

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Трамп звинуватив у початку війни не Путіна, а колишнього президента США Джо Байдена.

"Пам'ятайте про це: Це війна Байдена. Я просто намагаюся її зупинити, щоб ми могли врятувати багато життів", – сказав Трамп.

Також Трамп додав, що зустріч Стіва Віткоффа з російськими чиновниками, включно з диктатором Путіним, кілька днів тому "пройшла добре".

Нагадаємо, 13 квітня вранці Росія завдала ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок цього загинули та отримали поранення десятки людей. Зруйновано будівлі Сумського державного університету, будинки, біля епіцентру удару проїжджав тролейбус з людьми.