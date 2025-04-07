Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One 6 квітня американський лідер заявив, що, мовляв, його команда продовжує говорити з Кремлем, аби закінчити війну Росії проти України, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп

Дональд Трамп знову повторив свій заклик до припинення вогню та зазначив, що йому "не подобаються бомбардування".

Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися,

— сказав він.

До слова, ця заява пролунала на тлі нещодавнього смертельного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло 20 людей, серед них – 9 дітей.

Нагадаємо, що хазяїн Білого дому і раніше "реагував" на постійні російські удари по Україні після того, як Владімір Путін нібито дав згоду на перемир'я. Тоді, коментуючи обстріли України, президент США лаконічно зазначив, що, мовляв, вони "воюють одне з одним".

Зазначимо, що Дональд Трамп обіцяв запровадити додаткові тарифи на російську нафту, якщо Москва не захоче завершувати війну в Україні і буде затягувати мирний процес. У Білому домі пояснили також, чому не запровадили мита проти Росії, як зробили це із сотнею інших країн 2 квітня. Там утрималися від такого кроку, оскільки зараз ведуть переговори із Кремлем.

Журналіст Стівен Коллінсон вважає, що позиція Білого дому щодо Росії навряд чи зміниться. Дональд Трамп давно виказав свої справжні наміри щодо України. Попри те, що Москва відкрито ігнорує його мирні зусилля, американський президент й надалі розраховує на економічне співробітництво із нею. Тим часом, як Вашингтон намагається спокусити Росію перспективами взаємної співпраці, від України він вимагає повернення усієї допомоги як боргу.

Даніель Джонсон у колонці для The Telegraph теж ставить під сумнів американську підтримку України. Він вважає, що Трамп може поставити їй ультиматум: або підписати продиктовану Путіним мирну угоду за посередництва США, або назавжди втратити американську розвідку та матеріально-технічну підтримку.