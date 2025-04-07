Так, журналістка Рейчел Меддоу у своїй п'ятничній програмі на MSNBC розповіла про те, як у Трампа виникла ідея запровадити величезні тарифи проти світу, передає 24 Канал із посиланням на Yahoo News.

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Сумнівне походження ідеї про тарифи

Масштабні тарифи Трампа ґрунтувалися на "аналізі" вигаданого економіста на ім'я Рон Вара. Насправді Вара – анаграма прізвища Пітера Наварро, торгового радника Трампа, який сам і вигадав цього персонажа для підтримки своїх ідей.

Відомо, що Пітер Наварро потрапив в оточення Трампа після того, як зять американського президента – Джаред Кушнер – знайшов його на Amazon його книгу "Смерть від Китаю" та запросив приєднатися до передвиборчої кампанії Трампа 2016 року як економічного радника.

У своїх книгах, за словами Меддоу, Наварро часто посилався на роботи так званого економічного експерта на ім'я Рон Вара.

В одній із "записок" Вари, йшлося про те, що Трамп може "пригарцювати до перемоги на тарифах".

Проблема в тому, що Рон Вара не існує. Його ніколи не було. Економічний експерт, на якого Пітер Наварро довго посилався, щоб пояснити, чому він так фанатично підтримує тарифи, вигаданий. Пітер Наварро вигадав Рона Вару як свого експертного джерела, щоб мати змогу цитувати це джерело знову і знову у своїх маячних книжках. Хто такий Рон Вара? Це анаграма прізвища Наварро,

– пояснила Меддоу.

Журналістка зазначила, що на основі фальшивої інтелектуальної бази Трамп обвалив світові ринки на 6 трильйонів доларів і поставив економіку на межу нової "Великої депресії".