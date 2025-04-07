Так, журналистка Рэйчел Мэддоу в своей пятничной программе на MSNBC рассказала о том, как у Трампа возникла идея ввести огромные тарифы против мира, передает 24 Канал со ссылкой на Yahoo News.

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Сомнительное происхождение идеи о тарифах

Масштабные тарифы Трампа основывались на "анализе" вымышленного экономиста по имени Рон Вара. На самом деле Вара – анаграмма фамилии Питера Наварро, торгового советника Трампа, который сам и придумал этого персонажа для поддержки своих идей.

Известно, что Питер Наварро попал в окружение Трампа после того, как зять американского президента – Джаред Кушнер – нашел его на Amazon его книгу "Смерть от Китая" и пригласил присоединиться к предвыборной кампании Трампа 2016 года в качестве экономического советника.

В своих книгах, по словам Мэддоу, Наварро часто ссылался на работы так называемого экономического эксперта по имени Рон Вара.

В одной из "записок" Вара говорилось о том, что Трамп может "пригарцевать к победе на тарифах".

Проблема в том, что Рон Вара не существует. Его никогда не было. Экономический эксперт, на которого Питер Наварро долго ссылался, чтобы объяснить, почему он так фанатично поддерживает тарифы, вымышленный. Питер Наварро придумал Рона Вару как своего экспертного источника, чтобы иметь возможность цитировать этот источник снова и снова в своих бредовых книгах. Кто такой Рон Вара? Это анаграмма фамилии Наварро,

– объяснила Мэддоу.

Журналистка отметила, что на основе фальшивой интеллектуальной базы Трамп обрушил мировые рынки на 6 триллионов долларов и поставил экономику на грань новой "Великой депрессии".