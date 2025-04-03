Подробнее об изменениях сообщает ВВС со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, передает 24 Канал. Американские тарифы, вероятно, спровоцируют экономические потрясения по всему миру.

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Базовый тариф в 10%

Базовый тариф на весь импорт вступит в силу с 5 апреля 2025 года, его ставка – 10%.

Налог для правительства будут платить иностранные компании, которые ввозят свои товары в США, что повлияет и на потребителей.

По данным ВВС, только базовую ставку будут платить: Великобритания, Сингапур, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия, Турция, Колумбия, Аргентина, ОАЭ, Саудовская Аравия и др.

К слову, для Украины пошлина также будет составлять 10%. По словам министра экономики Юлии Свириденко, больше всего это ударит по малым производителям, поэтому власть уже работает над исключениями или смягчением условий.

Специальные тарифы для "худших обидчиков"

Специфические тарифы, которые еще называют взаимными, определены для около 60 "худших обидчиков" США. Они начнут действовать с 9 апреля 2025 года.

Индивидуальные пошлины касаются стран, которые якобы устанавливают "нетарифные" барьеры для торговли с США или же действуют способом, что, по мнению администрации Трампа, подрывает американские экономические цели. Среди таких:

Европейский Союз – 20%;

Китай – 54%;

Вьетнам – 46%;

Таиланд – 36%;

Япония – 24%;

Камбоджа – 49%;

Южно-Африканская Республика – 30%;

Тайвань – 32%.

Кроме того, президент США объявил о введении 25% пошлин на все автомобили иностранного производства – тарифы вступят в силу в полночь 3 апреля.

Интересно, что в таможенном списке Трампа нет Канады и Мексики. На них базовая ставка в 10% не распространяется, поскольку государства уже являются объектами специальных тарифов. Напомним, это касается и ряда таких подсанкционных стран, таких как Россия, Беларусь и КНДР.