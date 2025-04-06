5 апреля в видеообращении на партийной конференции правопопулистской итальянской партии "Лига" во Флоренции Илон Маск заявил, что надеется на ситуацию с "нулевыми тарифами" между Европой и Соединенными Штатами, передает 24 Канал со ссылкой на СNN.

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Маск возразил Трампу

В конечном итоге я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что как Европа, так и Соединенные Штаты должны двигаться к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создавая зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой,

– сказал Маск.

Комментарии Маска прозвучали после того, как президент Дональд Трамп в среду объявил о 20-процентных тарифах на товары из Европейского Союза.

В субботу, во время обмена сообщениями на своей социальной платформе X, Маск раскритиковал Питера Навара, старшего советника Трампа по вопросам торговли и производства, который поддерживает эти тарифы.

"Доктор экономики из Гарварда – это плохо, а не хорошо," – написал Маск об академическом бэкграунде Навара.

К слову, в ЕС готовят ответ на тарифы США.