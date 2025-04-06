Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в комментарии телеканалу ABC News объяснил, почему Трамп не стал вводить тарифы против России, передает 24 Канал.

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Почему для России сделали исключение

По словам Хассетта, Россия не была включена в список введенных США пошлин, поскольку Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры.

Отметим, ранее The New York Times предположил, что Дональд Трамп не ввел пошлины против России, поскольку планирует использовать их как рычаг влияния во время мирных переговоров об окончании войны в Украине.

Напомним, что американский президент уже угрожал ввести пошлины для покупателей российской нефти, если Путин откажется от прекращения огня.

Также издание допустило, что на решение Трампа не налагать пошлины на Россию повлиял и состав российского экспорта. Страна-агрессор является третьим по величине поставщиком удобрений в США. Общий объем ее экспорта удобрений вырос за последний год.