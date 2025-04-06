Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Он прокомментировал сегодняшнюю российскую атаку, во время которой враг атаковал БПЛА и ракетами.

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Украине нужно усиление ПВО

Украинский президент провел совещание с участием министра обороны Рустема Умерова, заслушал также доклады военных. Он констатировал, что только за минувшую ночь россияне применили против Украины более 100 ударных беспилотников и 23 ракеты разных типов, среди которых была и баллистика.

Мы нуждаемся в усилении нашей противовоздушной обороны – это объективная реальность, – и все договоренности, достигнутые с партнерами, но не реализуемые, нужно максимально активизировать. Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь. Также следует и в Европе, и в Америке значительно активнее производить системы ПВО, ракеты к ним,

– заявил он.

По его словам, Украина способна обеспечить соответствующее производство, поэтому ожидает соответствующих политических решений. По его мнению, локализация производств и необходимые лицензии поможет и партнерам, желающим безопасности. Он добавил, что это вполне возможно.

"Поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами. В контексте "Рамштайна" встреча готовится. Главных задач на сегодняшний день две: это именно ПВО, Patriot, и вторая задача – это контингенты, максимальное приближение всех решений", – добавил он.

Кроме вышеупомянутого, глава государства поручил работать на двусторонней основе по этому поводу из США.

Зеленский отреагировал на ночную атаку

Владимир Зеленский заметил, что во время атаки в ночь на 6 апреля россияне запускали ракеты из акватории Черного моря.

Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря произошел этот запуск. Это одна из причин, почему Россия уродует дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня – они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам. Прекращение огня на море – это не только о свободном судоходстве и снабжении продовольствием морем, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира.

– подчеркнул он.

Президент считает, что Путин не демонстрирует стремление окончить войну, а ищет способ, чтобы оставить себе возможности "разжечь войну в любой момент с еще большей силой". Поэтому, по его мнению, необходимо усилить давление на Россию, которое предусматривает укрепление Украины, сохранение санкций и жесткую дипломатию.

Если прекращение огня – то безусловное и вообще не позволяющее уничтожать жизнь. Украина согласилась на предложение Америки, предложение полного, безусловного прекращения огня. Путин отказывается. Мы ожидаем реакции США – до сих пор ее нет, – ожидаем реакции всех в Европе», – добавил он.