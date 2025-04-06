На ночной обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Он отметил, что действующего давления на Россию недостаточно.

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Как отреагировал Зеленский на атаку

Украинский президент констатировал, что россияне атаковали Киев баллистикой, область находилась под ударами дронов. Также, по его словам, россияне били по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. По его мнению, ежедневные обстрелы доказывают, что давления на Россию недостаточно.

Владимир Зеленский отметил, что количество воздушных атак растет. За прошедшую неделю против украинских городов и сел россияне, согласно обнародованной информации, выпустили более 1460 управляемых авиабомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов, из них более двух десятков – этой ночью.

Каждый удар – по нашим людям, детям. Они воюют против детей, играющих на детских площадках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Благодарю всех наших служб, кто помогает и спасает украинцев. Такие атаки – ответ Путина на все международные дипломатические усилия,

– говорится в сообщении.

Отдельно глава государства призвал к усилиям, направленным на достижение мира.

"Каждый из партнеров увидел – Америка, вся Европа, весь мир, – что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Следует направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, по Киеву противник ударил баллистическими ракетами типа "Искандер-М". По уточненной информации, известно о 1 жертве ракетных обстрелов. Мужчина находился на улице во время атаки, рядом с эпицентром взрыва. Также в результате ракетной атаки есть 3 пострадавших.