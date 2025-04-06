Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Какое количество вражеских дронов и ракет сбила ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.

По предварительным данным, радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 132 средств воздушного нападения противника – 23 ракет различных типов и 109 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски происходили с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области в России);

(пуски происходили с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области в России); 8 крылатых ракет "Калибр" (пуски были из акватории Черного моря);

(пуски были из акватории Черного моря); 6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская область России);

(район пусков Брянская область России); 109 ударных БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов других типов (районы пусков – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск в России и Чауда в Крыму).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 53 воздушных целей:

6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ ;

; 6 крылатых ракет "Калибр" ;

; 1 баллистической ракеты "Искандер-М" ;

; 40 ударных БПЛА типа "Шахед".



Как отработала ПВО ночью 6 апреля / Инфографика Воздушных сил ВСУ

53 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.