Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Какое количество вражеских дронов и ракет сбила ПВО
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.
По предварительным данным, радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 132 средств воздушного нападения противника – 23 ракет различных типов и 109 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски происходили с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области в России);
- 8 крылатых ракет "Калибр" (пуски были из акватории Черного моря);
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская область России);
- 109 ударных БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов других типов (районы пусков – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск в России и Чауда в Крыму).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 53 воздушных целей:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 1 баллистической ракеты "Искандер-М";
- 40 ударных БПЛА типа "Шахед".
Как отработала ПВО ночью 6 апреля / Инфографика Воздушных сил ВСУ
53 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.