Оккупанты подняли самолеты стратегической авиации Ту для массированных ударов по Украине. До этого были удары "Шахедами" и баллистикой по Киеву.

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Что известно о массированной атаке 6 апреля 2025 года

06:23, 6 апреля

По данным Виталия Кличко, в Дарницком районе Киева еще один пожар.

До того там сообщали о пострадавших.

06:16, 6 апреля

Ракеты заворачивают на Николаевщину.

06:11, 6 апреля

Где летят ракеты утром 6 апреля

Под атакой Уманский район.

Другие ракеты летят на границе Кировоградской и Черкасской областей, а также в Винницкой области.

06:06, 6 апреля

Как сообщают мониторинговые каналы, группа самолетов Ту возвращается на аэродром базирования.

Они уже выпустили ракеты по Украине. Предположительно, в воздухе 5 групп по 2-3 ракеты в каждой.