Оккупанты подняли самолеты стратегической авиации Ту для массированных ударов по Украине. До этого были удары "Шахедами" и баллистикой по Киеву.

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Что известно о массированной атаке 6 апреля 2025 года

06:23, 6 апреля По данным Виталия Кличко, в Дарницком районе Киева еще один пожар. До того там сообщали о пострадавших.

06:16, 6 апреля Ракеты заворачивают на Николаевщину.

06:11, 6 апреля Где летят ракеты утром 6 апреля Под атакой Уманский район. Другие ракеты летят на границе Кировоградской и Черкасской областей, а также в Винницкой области.