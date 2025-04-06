Оккупанты подняли самолеты стратегической авиации Ту для массированных ударов по Украине. До этого были удары "Шахедами" и баллистикой по Киеву.
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Что известно о массированной атаке 6 апреля 2025 года
По данным Виталия Кличко, в Дарницком районе Киева еще один пожар.
До того там сообщали о пострадавших.
Ракеты заворачивают на Николаевщину.
Где летят ракеты утром 6 апреля
Под атакой Уманский район.
Другие ракеты летят на границе Кировоградской и Черкасской областей, а также в Винницкой области.
Как сообщают мониторинговые каналы, группа самолетов Ту возвращается на аэродром базирования.
Они уже выпустили ракеты по Украине. Предположительно, в воздухе 5 групп по 2-3 ракеты в каждой.