Окупанти підняли літаки стратегічної авіації Ту для масованих ударів по Україні. До того були удари "Шахедами" та балістикою по Києву.
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Що відомо про масовану атаку 6 квітня 2025
За даними Віталія Кличка, в Дарницькому районі Києва ще одна пожежа.
До того там повідомляли про постраждалих.
Ракети завертають на Миколаївщину.
Де летять ракети зранку 6 квітня
Під атакою Уманський район.
Інші ракети летять на кордоні Кіровоградщини та Черкащини, а також на Вінниччині.
Як повідомляють моніторингові канали, група літаків Ту повертається на аеродром базування.
Вони вже випустили ракети по Україні. Імовірно, в повітрі 5 груп по 2-3 ракети в кожній.