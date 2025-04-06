Окупанти підняли літаки стратегічної авіації Ту для масованих ударів по Україні. До того були удари "Шахедами" та балістикою по Києву.

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Що відомо про масовану атаку 6 квітня 2025

06:23, 6 квітня За даними Віталія Кличка, в Дарницькому районі Києва ще одна пожежа. До того там повідомляли про постраждалих.

06:16, 6 квітня Ракети завертають на Миколаївщину.

06:11, 6 квітня Де летять ракети зранку 6 квітня Під атакою Уманський район. Інші ракети летять на кордоні Кіровоградщини та Черкащини, а також на Вінниччині.